Украинский биатлонист стал призером гонки чемпионата Швеции

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Представитель Украины Артем Прима попал на пьедестал почета индивидуальной гонки в рамках открытого первенства Швеции по биатлону, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.

В индивидуальной гонке у мужчин в городе Идре участвовали пятеро украинских мужчин. Гонка была короткой - на 15 км, но с привычными 4-мя стрельбами. В условиях коварного тумана минимальное число промахов в этой гонке - 5 и 6 - смогли допустить только по одному биатлонисту. Всем остальным в стрельбе повезло гораздо меньше, в том числе и спортсменам из Украины.

Однако, даже несмотря на 8 выстрелов мимо мишеней и 6 штрафных минут (штраф за промах составлял 45 секунд), наш Артем Прима смог подняться на второе место.

Другие наши мужчины остались за пределами десятки лучших: Артем Тищенко 12-й (9 промахов), Дмитрий Пидручный 14-й (12), Богдан Цымбал 20-й (13), Тарас Лесюк 29-й (14).

Отметим, что триумфатором гонки стал норвежец Эмиль Ниенг (7 промахов), а бронзовым призером Торстейн Стенерсен из Швеции (7).

Как сообщалось ранее, Подручный стал победителем другой гонки данного чемпионата.