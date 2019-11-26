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Вторник, 26 ноября 2019, 06:15 • УНН • 7155
Официальный курс гривны установлен на уровне 24,05 грн/доллар
КИЕВ. 26 ноября. УНН. На 26 ноября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,05 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 26 ноября установлены на таком уровне:
24.053801 грн за доллар;
26.478424 грн за евро;
0.377230 грн за российский рубль;
30.963485 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 25 ноября курс всех указанных валют упал.
Источник: УНН