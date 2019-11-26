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На сегодня установлена цена на банковские металлы

На сегодня установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Национальный банк Украины на 26 ноября 2019 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины состоянию на 26 ноября установил такие цены на банковские металлы:

Золото — 1128.662247 грн;

Серебро — 13.282245 грн;

Платина — 696.786251 грн;

Палладий — 1364.958627 грн.

По сравнению с 25 ноября курс серебра вырос, когда курс других металлов — упал.

Источник: УНН
Теги: НБУ, драгметаллы
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