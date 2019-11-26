Зеленский сегодня совершит официальный визит в Эстонию

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, во вторник, с официальным визитом посетит Эстонию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на канцелярию главы эстонского государства.

“Президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Эстонию во вторник, во время которого он встретится с президентом Керсти Кальюлайд, премьер-министром Юри Ратасрм и председателем Рийгикогу (парламент Эстонии — ред) Хенни Плулуаасом. Кроме того, главы государств примут участие в форуме Digital Society Sandbox”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что целью форума Digital Society Sandbox является объединить заинтересованные стороны цифрового общества из Эстонии и Украины. Планируется, что во время встречи министры с цифровых вопросам обеих стран подпишут меморандум, что наладит реальную совместную работу.

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Добавляется, что Зеленский вместе со своим эстонским коллегой посетит военный полевой госпиталь.

“Во время своего однодневного визита президент Зеленский также посетит Центр презентации e-Estonia, возложит венок у подножия войны за независимость, а затем встретится с местной украинской общиной в Эстонии. Вечером Глава государства посетит праздничный ужин в Эстонии, которую устроят президент Керсти Кальюлайд с ее мужем Георгом-Рене Максимовски”, — сообщили в канцелярии.

Владимира Зеленского будет сопровождать его жена Елена Зеленская, министр цифровых трансформаций Украины Михаил Федоров, министр иностранных дел Вадим Пристайко, министр обороны Андрей Загороднюк, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Напомним, первые шаги деятельности Зеленского положительно оценивают 62% украинский.