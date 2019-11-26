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ООС: боевики восемь раз обстреляли украинские позиции

ООС: боевики восемь раз обстреляли украинские позиции

КИЕВ. 26 ноября. УНН. 25 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” враг совершил 2 обстрела:

  • вблизи Старогнатовки — из стрелкового оружия и автоматических гранатометов;
  • у Марьинки — из стрелкового оружия.

6 обстрелов российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”:

  • дважды неподалеку от Луганского — из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • у Троицкого — из СПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия
  • вблизи Крымского — из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • у Новолуганского и Зайцевого — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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За прошедшие сутки, 25 ноября, потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие обстрелов не было.

“К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения. Вчера, вооруженные формирования Российской Федерации цинично вели огонь из стрелкового оружия по населенному пункту Марьинка. Гражданка Юлия Т. шла по городу со своей маленькой полуторагодовалой дочкой. Пуля пробила женщине грудную клетку и попала в левое плечо”, — говорится в сообщении.

Немного позже в ООС рассказали о состоянии женщины, пострадавшей в результате обстрела Марьинки.

С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не зафиксировано.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, Украина, ВСУ, боевики, обстрелы, ООС
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