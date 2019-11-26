В деле об убийстве журналистки на Мальте появились новые данные

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Президент Мальты Джордж Уильям Велла помиловал одного из подозреваемых в причастности к убийству два года назад 53-летней мальтийской журналистки Дафне Каруаны Галиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

В свою очередь, агентство Reuters сообщает, что арестованный 14 ноября Мелвин Теума предоставил следствию в обмен на помилование важные данные, которые должны помочь в выявлении заказчика убийства.

Трое подозреваемых в причастности к убийству журналистки ждут судебного процесса. Когда он состоится, еще не сообщалось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ассанжу присудили премию Европарламента за свободу СМИ

Ранее в этом месяце на Мальте по делу об убийстве Галиции был арестован бизнесмен Йорген Фенек. Это произошло на борту его яхты, когда Фенек пытался покинуть остров.

Дафне Каруана Галиция расследовала коррупцию среди чиновников Мальты. 16 октября 2017 года автомобиль, на котором она уехала из дома, был взорван, журналистка погибла в результате взрыва.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Мальте сотни тысяч людей протестовали с требованием расследовать убийство журналистки