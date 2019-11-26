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Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно

Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе во вторник утром выросли в цене до 63,69 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,06%.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 58,00 доллара за баррель, потеряв 0,02%.

Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.

Источник: УНН
Теги: нефть, цены
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