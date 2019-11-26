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Водителей предупредили о тумане и гололедице

Водителей предупредили о тумане и гололедице

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Водителей предупредили о тумане, из-за чего будет ограниченная видимость, а также гололедице на дорогах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.

"26 ноября ночью и утром в западных областях туман, видимость 200-500 м, местами гололед, на дорогах гололедица (1 уровень опасности, желтый). Будьте внимательны и осторожны на дороге!" - указали в агентстве.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Напомним, синоптики дали прогноз на 26 ноября - от 9° мороза до 13° тепла.

Источник: УНН
Теги: погода, Укравтодор, туман, дорога, гололед
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