Водителей предупредили о тумане и гололедице

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Водителей предупредили о тумане, из-за чего будет ограниченная видимость, а также гололедице на дорогах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.

"26 ноября ночью и утром в западных областях туман, видимость 200-500 м, местами гололед, на дорогах гололедица (1 уровень опасности, желтый). Будьте внимательны и осторожны на дороге!" - указали в агентстве.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Напомним, синоптики дали прогноз на 26 ноября - от 9° мороза до 13° тепла.