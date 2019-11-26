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Зеленский рассказал о цели поездки в Эстонию и Литву

Зеленский рассказал о цели поездки в Эстонию и Литву

Владимир Зеленский

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня с рабочим визитом отправился в Эстонию и Литву, чтобы обсудить противодействие общих угроз с Востока. Об этом он написал в своем Facebook, передает УНН.

"Еду к нашим добрым друзьям и надежным союзникам - в Эстонию и Литву. Должны обсудить противодействие общим угрозам с Востока и общие возможности на Западе. Но не хочу оставлять дома острые нерешенные вопросы. Убежден, что в ближайшие два дня Кабмин погасит задолженности по зарплате перед врачами и учителями", - написал Зеленский.

Ранее УНН сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский 26 ноября с официальным визитом посетит Эстонию.

Источник: УНН
Теги: Литва, Эстония, Президент, Владимир Зеленский
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