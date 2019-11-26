Ситуация на КПВВ на Донбассе: утром более 240 автомобилей в очередях

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Утром во вторник, 26 ноября, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил в очередях застряли 245 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/60; "Марьинка" - 0/70; "Новотроицкое" - 25/50; "Гнутово" - 10/10", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что пограничники Краматорского и Лисичанского отрядов в КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская" совместно с ГФС предупредили попытки незаконного перемещения через линию разграничения товаров народного потребления на общую сумму 60 тысяч гривен. Товары переданы представителям ГФС для принятия правового решения.

За минувшие сутки через КПВВ проследовало около 36,9 тысяч человек и 4,2 тысячи транспортных средств.

По состоянию на 7:00 все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил открылись согласно осеннего графика и работают в рамках введения режима "желтый".

Напомним, во время перехода КПВВ "Станица Луганская" умер пожилой мужчина.