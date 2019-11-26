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Во Львове на пожаре погибла пожилая женщина

Во Львове на пожаре погибла пожилая женщина

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Во Львове в результате пожара в многоквартирном доме погибла женщина 1942 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН.

Так, 25 ноября, в 22:43, во Львове по ул. Академика Кучера, 16, на третьем этаже четырехэтажного жилого дома возник пожар. На месте пожара обнаружено 1 погибшее лицо (хозяйка квартиры 1942 года). В ходе ликвидации пожара спасен 1 человек.

В 23:00 ч. пожар локализован и 23:01 ч. пожар ликвидирован.

Огнем уничтожены вещи домашнего обихода на площади 5 м2.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, во Львове горел медицинский пункт в военной части.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, гибель, пожары
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