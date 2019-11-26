Зеленский призвал правительство погасить долги перед учителями и врачами

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к правительству, чтобы задолженность по заработной плате перед учителями и врачами была погашена в ближайшее время. Соответствующее видеообращение он выложил на своей странице в Facebook, передает УНН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Раде объяснили, почему в Госбюджете-2020 маленькие пенсии и зарплаты учителям

"Мне сегодня прислали очень много личных сообщений по поводу того, что в некоторых регионах Украины наши учителя и врачи не получили заработную плату, начиная с сентября. Я понимаю, что у нас новое правительство и очень много работы, но это важные и приоритетные вопросы. Я очень прошу, чтобы правительство собралось, решило положительно и очень быстро этот вопрос. Верю и надеюсь, что вы меня услышали", - сказал Зеленский.

По словам Президента, он убежден, что в ближайшие два дня Кабмин погасит задолженность перед врачами и учителями.

Напомним, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, что чтобы увеличить зарплаты для учителей до 4 тыс. долларов, правительству нужно уменьшать расходы на государственный аппарат, увеличить рост экономики и повышать налоги.