Сегодня Сенцов получит премию имени Сахарова в Европарламенте

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Украинский режиссер Олег Сенцов сегодня, 26 ноября, получит премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова во французском городе Страсбург в помещении Европарламента. Об этом сообщает "Радио свобода", передает УНН.

"26 ноября украинский режиссеру Олегу Сенцов вручат премию имени Сахарова в Европейском парламенте во французском Страсбурге. Церемония награждения состоится в зале заседаний, где Сенцов днем выступит с речью", - говорится в сообщении.

Напомним, Европарламент отложил церемонию вручения Сенцов премии Сахарова.

Ранее сообщалось, что вместо Олега Сенцова премию Европарламента получила его сестра - Наталья Каплан.

Как писалось ранее в УНН, в 2019 году лауреатом премии стал Уйгурский правозащитник Ильхам Тохты.