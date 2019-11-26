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Сегодня Сенцов получит премию имени Сахарова в Европарламенте

Сегодня Сенцов получит премию имени Сахарова в Европарламенте

Олег Сенцов

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Украинский режиссер Олег Сенцов сегодня, 26 ноября, получит премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова во французском городе Страсбург в помещении Европарламента. Об этом сообщает "Радио свобода", передает УНН.

"26 ноября украинский режиссеру Олегу Сенцов вручат премию имени Сахарова в Европейском парламенте во французском Страсбурге. Церемония награждения состоится в зале заседаний, где Сенцов днем выступит с речью", - говорится в сообщении.

Напомним, Европарламент отложил церемонию вручения Сенцов премии Сахарова.

Ранее сообщалось, что вместо Олега Сенцова премию Европарламента получила его сестра - Наталья Каплан.

Как писалось ранее в УНН, в 2019 году лауреатом премии стал Уйгурский правозащитник Ильхам Тохты.

Источник: УНН
Теги: Европарламент, ЕС, Олег Сенцов, премии
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