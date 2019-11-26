Энергосистема Украины до сих пор работает без трех атомных блоков

КИЕВ. 26 ноября. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 12 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 262,72 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".

"25 ноября атомными станциями выработано 262,72 млн кВт-ч электроэнергии", - указали в компании.

Также отмечается, что 26 ноября на атомных станциях Украины в работе 12 из 15 энергоблоков:

На энергоблоке №1 Запорожской АЭС 62-е сутки капитального планового ремонта.

На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 195-е сутки капитального планового ремонта.

На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 367-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 995 МВт, РАЭС - 2870 МВт, ЮУАЭС - 2 040 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, 24 ноября атомными станциями выработано 263,04 млн кВт-ч электроэнергии.