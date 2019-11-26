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В Киевской области мужчина забил до смерти незнакомца из-за ревности к жене

В Киевской области мужчина забил до смерти незнакомца из-за ревности к жене

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В городе Белая Церковь Киевской области задержали мужчину, который до смерти забил неизвестного из-за ревности к жене. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Инцидент произошел на одной из улиц города. Мужчина увидел возле своей женщины, когда она вышла из развлекательного заведения, неизвестного. Он ударами повалил незнакомца на землю и продолжил бить ногами по голове. От полученных травм пострадавший, 47-летний местный житель, скончался на месте до приезда медиков. После совершенного нападающий убежал.

Правоохранители разыскали и задержали 30-летнего злоумышленника в порядке ст.208 УПК Украины.

Следственным отделом открыто уголовное производство по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Киеве двух мужчин, которые до смерти забили подростка, забрали у него телефон и карманные деньги, отправили в тюрьму на 10 и 13 лет.

Источник: УНН
Теги: Киевская область, смерть, ревность
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