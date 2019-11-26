Регистрация | Вход |
USD: 24,16 -0,0294  EUR: 26,72 -0,1124 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 26 ноября 2019 10:47
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Киеве без отопления остаются 18 жилых домов
В Киеве без отопления остаются 18 жилых домов
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
3210
Версия для печати

В Греции изменили Конституцию, но церковь от государства не отделили

В Греции изменили Конституцию, но церковь от государства не отделили

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Греческие законодатели в понедельник вечером одобрили девять основных конституционных поправок из 49, предложенных всеми партиями. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Ekatimerini.

В частности, изменения касаются разрешения греческой диаспоре голосовать из страны проживания, отделение выборов президента от роспуска парламента и внесение поправок в закон об иммунитете министров, которым грозит уголовное преследование, который отменяется.

Изменения касаются 28 статей Конституции Греции.

Пересмотр основного закона страны начала предыдущая левая правящая партия СИРИЗА в 2018 году, он включал в себя предложение отделить церковь от государства - шаг, который был отвергнут правящей ныне партии "Новая демократия".

Это была четвертая попытка внести изменения в Конституцию страны после 1975 года, когда была принята первая Конституция.

Напомним, между православными церквями Украины и Греции установлено церковное общение.

Источник: УНН
Теги: церковь, Конституция, Греция, парламент
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.