Регистрация | Вход |
USD: 24,16 -0,0294  EUR: 26,72 -0,1124 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 26 ноября 2019 10:47
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Киеве без отопления остаются 18 жилых домов
В Киеве без отопления остаются 18 жилых домов
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Киев
Вернуться к списку RSS Архив
2850
Версия для печати

В Киеве на вход закрыли метро "Арсенальная"

В Киеве на вход закрыли метро "Арсенальная"

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Из-за неисправности эскалатора закрыта на вход станция "Арсенальная". Об этом киевский метрополитен сообщает на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Внимание! Станция "Арсенальная" не работает на вход. Неисправность эскалатора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все рабочие эскалаторы поднимают пассажиров, прибывающих на станцию на выход.

Специалисты проводят необходимые работы для запуска. Об открытии станции будет сразу сообщено.

В метрополитене извиняются за неудобства и просят переориентировать маршруты.

Напомним, с 9:00 27 ноября по 8 декабря на эстакаде Южного моста будет частично ограничено движение.

Источник: УНН
Теги: Киев, метрополитен
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.