В Киеве на вход закрыли метро "Арсенальная"

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Из-за неисправности эскалатора закрыта на вход станция "Арсенальная". Об этом киевский метрополитен сообщает на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Внимание! Станция "Арсенальная" не работает на вход. Неисправность эскалатора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все рабочие эскалаторы поднимают пассажиров, прибывающих на станцию на выход.

Специалисты проводят необходимые работы для запуска. Об открытии станции будет сразу сообщено.

В метрополитене извиняются за неудобства и просят переориентировать маршруты.

Напомним, с 9:00 27 ноября по 8 декабря на эстакаде Южного моста будет частично ограничено движение.