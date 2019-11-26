В МИД дали рекомендации для украинцев в Албании из-за мощного землетрясения

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Министерство иностранных дел Украины обнародовало рекомендации для граждан Украины, которые потенциально могли находиться в районах разрушений от сильного землетрясения в Албании. О таком сообщил заместитель главы департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич в Twitter, передает УНН.

"Призываем украинцев, находящихся в регионе землетрясения, сообщить о себе родным, а в случае необходимости - обратиться к Почетному консулу Украины в Албании Бледе Байрактара +355693655685", - написал Кирилич.

Напомним, сильное землетрясение амплитудой 6,4 балла поразило Албанию рано утром во вторник, в результате чего погибли по меньшей мере два человека, были ранены 150 человек, разрушены сотни зданий. Позже число жертв возросло до пяти.