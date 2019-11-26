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Зеленский начал официальный визит в Эстонию

Зеленский начал официальный визит в Эстонию

Владимир Зеленский

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой начал официальный визит в Эстонскую Республику. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Эстонскую Республику", - говорится в сообщении.

В рамках визита запланированы переговоры Главы государства с Президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, а также встречи со спикером Рийгикогу (парламента) Эстонии Хенни Пиллуаасом и премьер-министром Эстонии Юри Ратасом.

В Таллине президенты Украины и Эстонии примут участие в работе Цифрового форума.

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская уже приняли участие в официальной церемонии встречи.

Ранее Зеленский рассказал о цели поездки в Эстонию и Литву, куда он поедет после посещения Таллина.

Источник: УНН
Теги: Эстония, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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