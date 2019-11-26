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КСУ начал рассмотрение дела о досрочном прекращении полномочий нардепов

КСУ начал рассмотрение дела о досрочном прекращении полномочий нардепов

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Большая палата Конституционного Суда Украины начала рассмотрение дела по конституционному обращению ВРУ о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины, передает корреспондент УНН.

Так, Конституционный суд Украины в 10:00 начал рассмотрение дела по конституционному обращению Верховной Рады Украины о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о внесении изменений в статью 81 Конституции Украины (относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины) (регистр. № 1027) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины в форме устного производства (открытая часть пленарного заседания).

Добавим, что к рассмотрению дела в виде устного производства привлечены представители Верховной Рады Украины и Президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее в УНН сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в статью 81 Конституции Украины (относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины.

Источник: УНН
Теги: КСУ, ВРУ, нардепы
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