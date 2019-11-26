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Разумков объяснил, почему на Донбассе легче получить российский паспорт, чем украинский

Разумков объяснил, почему на Донбассе легче получить российский паспорт, чем украинский

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Для того чтобы получить украинский паспорт, в частности детям из Донбасса необходимо сделать ряд действий, не всегда логических. Об этом сказал глава парламента Украины Дмитрий Разумков журналистам в Киеве на полях международной конференции по обеспечению прав ребенка в условиях вооруженного конфликта, передает корреспондент УНН.

Так, на вопрос о том, почему на Донбассе, в частности детям, российские паспорта легче получить, чем украинские, Разумков заявил "потому что их раздают на той территории, неподконтрольной".

"Их раздают, просто раздают. Чтобы получить украинский паспорт, нужно сделать ряд действий, не всегда логических или правильных, не всегда тех, которые сделать легко. Надо привести свидетелей. Давайте будем реалистами, это не всегда возможно, надо пойти в суд. Это все уменьшает возможности для получения паспортов и других документов", - добавил он.

Глава ВР добавил, что парламент будет работать над упрощением процедуры получения паспортов.

Напомним, в Донецкой области контрразведчики СБУ пресекли противоправную деятельность жительницы Донецка, которая пыталась организовать незаконную легализацию в Украине граждан РФ и боевиков террористических группировок "ДНР".

Источник: УНН
Теги: Донбасс, паспорт, Дмитрий Разумков
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