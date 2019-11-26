Баканов хочет наладить сотрудничество СБУ с бизнесом

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Служба безопасности Украины должна быть более открытой для бизнеса. Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов во время встречи с бизнес-сообществом, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Сегодня Служба безопасности является самой открытой среди других правоохранительных органов и в адрес СБУ поступает наименьшее количество жалоб от бизнеса", - подчеркнул руководитель ведомства.

Это подтвердил и бизнес-омбудсмен Украины Марчин Свенчицкий. Он отметил, что подписание меморандума между СБУ и бизнесом позволило значительно снизить количество жалоб, поступающих в адрес Службы. Если в 2017 году их было 41, то в этом году только 12. При этом, большинство жалоб, в том числе касающихся так называемых "писем счастья", решаются положительно.

Глава СБУ Иван Баканов сообщил, что в Службе проанализировали жалобы и обнаружили нарушения. Все материалы этой проверки переданы в ГБР, и сегодня коллеги уже проводят соответствующие расследования. Иван Баканов также выразил уверенность, что введение электронной системы подачи заявок на те или иные проверки значительно минимизирует злоупотребления.

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Президент Союза украинских предпринимателей Вячеслав Климов отметил, что главное чего сегодня бизнес ждет от правоохранительных органов - это их предсказуемость, понятность правил игры и минимизация вмешательства в работу бизнеса. В этом контексте бизнес интересует: предусматривает ли реформа СБУ лишения ее экономических функций. Глава СБ Украины Иван Баканов отметил, что, несмотря на то, что большинство спецслужб цивилизованного мира имеют такие функции, в проекте закона о Службе вообще нет слова "экономика". Реформа предусматривает переориентацию функций СБУ, в частности на защиту критической инфраструктуры. Слово "коррупция" в законопроекте упоминается только один раз - речь идет о нулевой толерантности к ней среди сотрудников Службы.

В то же время Иван Баканов назвал не правильной идею лишения Службы правоохранительных функций. Он напомнил, что согласно Конституции Украины национальну безопасность государства обеспечивают соответствующие воинские формирования и правоохранительные органы.

"При условии демилитаризации мы должны остаться специальным органом с правоохранительной функцией. Иначе, согласно Конституции, мы не сможем защищать государственную безопасность", - подчеркнул Иван Баканов.

Он подчеркнул, что в целом законопроект положительно оценивают как отечественные, так и международные эксперты и организации. Такие влиятельные организации как НАТО и КМЕС назвали его наиболее приближенным к высоким мировым стандартам, по сравнению с предыдущими редакциями.

В свою очередь Президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер отметил готовность к дальнейшему эффективному сотрудничеству между СБ Украины и бизнес-сообществом. Отдельно глава Службы Иван Баканов отметил, что, не дожидаясь реализации реформы, СБУ меняется уже сейчас. И делает все, чтобы стать более открытой для бизнеса и граждан.

Напомним, 15 октября председатель СБУ Иван Баканов подал Президенту Украины Владимиру Зеленскому законопроект "О Службе безопасности Украины".