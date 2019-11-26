Зеленский о телефонном разговоре с Путиным: тему "нормандской" встречи не поднимали

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский вчера, во время телефонного разговора, не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным "нормандскую" встречу. В частности, в разговоре стороны обсуждали подписание договора о транзите газа и возврат оборудования с украинских катеров. Об этом Зеленский заявил во время совместного брифинга с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, передает корреспондент УНН.

"Мы не обсуждали нормандскую встречу, потому что мы эти темы должны обсуждать с участниками нормандской четверки. Поэтому, этот диалог будет 9 декабря. Относительно содержания разговора, мы обсуждали вопросы, что заканчивается год, и нам надо договориться о подписании нового долгосрочного газового договора. Для нас это является приоритетным, и не только для Украины", - сказал Зеленский.

По словам Президента, он выразил удовлетворение возвращением из России украинских катеров.

"Мы обсудили вопросы, что нет всего технического оборудования, которое было. Чтобы Россия вернула все, что было до этого, может и больше, но хотя бы наше", - отметил Зеленский.

Ранее УНН сообщал, что президенты Украины и России во время телефонного разговора договорились о "продолжении контактов на различных уровнях".