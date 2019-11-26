Регистрация | Вход |
USD: 24,16 -0,0294  EUR: 26,72 -0,1124 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 26 ноября 2019 14:51
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
"Дело Иловайска" передали в СБУ
"Дело Иловайска" передали в СБУ
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4020
Версия для печати

Зеленский заявил, что Украина не вмешивается в выборы и геополитику США

Зеленский заявил, что Украина не вмешивается в выборы и геополитику США

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Украина не вмешивается в выборы и геополитику Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, передает корреспондент УНН.

“Я, честно говоря, не очень люблю комментировать эту историю (о телефонном разговоре с Трампом — ред.). Вы читали все. Все, что было очень секретно, все откровенно почитали. Мы не вмешиваемся в выборы и геополитику США. У нас есть наша независимая Украина. Мы говорили с нашим стратегическим партнером — США, никакого блокирования помощи сейчас нет, но через мой разговор по телефону. Ну а все, что было в разговоре вы читали”, — отметил Зеленский.

Напомним, в Белом доме в пятницу, 15 ноября, обнародовали стенограмму первого телефонного разговора президента США Дональда Трампа с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бывший сотрудник Белого дома советовал ограничить доступ к записи разговора Трампа с Зеленским

Добавим, украино-американские отношения оказались в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался большой скандал из-за утверждение неназванного сотрудника американской разведки о предоставлении Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Трамп Дональд
Трамп Дональд
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.