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Суд предоставил ГБР доступ к данным паспортов Порошенко

Суд предоставил ГБР доступ к данным паспортов Порошенко

Петр Порошенко

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Печерский районный суд Киева дал доступ Государственному бюро расследований к данным паспортов пятого президента Украины Петра Порошенко, которые находятся в Министерстве иностранных дел Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на постановление суда.

Так, суд удовлетворил ходатайство ГБР о предоставлении следователям временного доступа к документам, которые находятся во владении Министерства иностранных дел Украины, а именно:

• Паспортные данные служебного паспорта для въезда в Украину и выезда из Украины и все документы, которые предоставлялись и были составлены при его оформлении и выдаче;

• Паспортные данные дипломатического паспорта гражданина Украины для въезда в Украину и выезда из Украины и все документы, которые предоставлялись и были составлены при его оформлении и выдаче.

Также суд определил срок действия постановления в течение одного месяца.

Напомним, суд разрешил ГБР проверить доходы Порошенко за пять лет.

Как сообщалось, ГБР расследует 13 дел, в которых фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко.

Также Государственное бюро расследований расследует возможные факты организации незаконной переправки через государственную границу Украины бывшего президента Украины.

Источник: УНН
Теги: суд, ГБР, Петр Порошенко
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