Блескун обвинил водочные компании в закупке левого спирта

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Подсчитать количество производимого в Украине спирта не представляется возможным. Об этом в комментарии журналистам заявил и.о. руководителя ГП "Укрспирт" Сергей Блескун, передает УНН со ссылкой на сюжет телеканала "Украина".

При этом он уточнил, что сегодня на всех работающих заводах ГП стоят счетчики. И напомнил, что ранее производство спирта на мощностях госпредприятия велось без них.

"Но даже счетчики, когда сейчас поставили - там есть очень много человеческого фактора, а там, где есть человеческий фактор, - там есть возможность каких-то манипуляций", - объяснил Блескун.

Более того, в Украине существует ряд водочных компаний, которые изготавливают продукт из сырья непонятного происхождения, говорит руководитель ГП.

"Сегодня есть водочные компании, которые вообще не покупают у "Укрспирта" спирт. Мы анализировали данные за полгода: закупка - ноль. Не то, чтобы мало покупают, а вообще не покупают. Вопрос - где они берут спирт? Я точно знаю, что есть не только заводы "Укрспирта", есть псевдолакокрасочные заводы, к примеру, которые производят спирт", - допускает Блескун.

Как писал УНН, новый “спиртовой” законопроект Зеленского может еще больше усугубить ситуацию с бесконтрольностью левого спирта. Так, из документа ВР №2300 исчезла норма, которая предусматривала производство алкогольной продукции из спирта исключительно украинского происхождения.

Более того, в правках Офиса Президента к указанному законопроекту (в рамках подготовки документа ко второму чтению) предлагается разрешить импорт спирта отдельными предприятиями с 2023 года.

Такая ситуация приведет к росту контрабанды спирта из “Л/ДНР” и Приднестровья, уверен экономист Александр Охрименко.

В целом, законопроект №2300 эксперты называют скандальным и опасным. Он написан в интересах “водочных королей” и алкогольных гигантов, заявляют профсоюзы, требуя существенно доработать документ ко второму чтению.

В “Слуге народа” пообещали учесть все риски и предложения специалистов отрасли, но от встречи с ними пока отказываются.