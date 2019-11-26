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Второй этап аттестации прокуроров ГПУ: успешно сдали тестирование 769 человек

Второй этап аттестации прокуроров ГПУ: успешно сдали тестирование 769 человек

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В рамках второго этапа аттестации прокуроров Генеральной прокуратуры Украины завершилось тестирование на общие способности и навыки, которое успешно сдали 769 человек. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПУ.

Так, по результатам экзамена 769 прокуроров набрали необходимые 93 и более баллов.

Они будут допущены к следующему этапу - собеседованию с проверкой на добродетель и выполнением практического упражнения. По его результатам кадровая комиссия примет решение об успешном или неуспешном прохождения аттестации прокурором.

Графики прохождения собеседований будут публиковаться на официальном веб-сайте ГПУ.

В пресс-службе напомнили, что аттестация проводится во исполнение Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры". Конечной целью реформы является прокуратура, которой доверяет общество.

Напомним, еще ряд следователей Управления специальных расследований не подали заявление или подали заявление неустановленного образца к аттестации прокуроров Генеральной прокуратуры Украины, они будут уволены.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, прокурор, тестирование, аттестация
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