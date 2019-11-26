Минздрав будет договариваться о лучших условиях лечения украинцев в индийских клиниках

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Группа должностных лиц Министерства здравоохранения Украины поедет в Индию, чтобы договориться о лучших условиях для граждан, которые сейчас находятся там на лечении. Об этом во время брифинга сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, передает корреспондент УНН.

Так, сейчас в Индии на лечении находятся восемь украинских граждан.

"Поедет группа от украинской стороны, от министерства, в Индию, для того, чтобы решить все вопросы на месте - связанные с лечением, с перевозкой, переводом в больницы, где можно получить медицинскую помощь, и, собственно, получить решение о пересадке органов. Это те задачи, которые перед нами стоят, и мы однозначно имеем готовность и договоренность, что такой визит состоится, и нас там ждут", - рассказала Скалецкая.

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Она также отметила, что сейчас для Украины организационные возможности индийской стороны и индийских клиник являются недостаточно выгодными. Однако, на практике других стран, можно рассчитывать на положительные переговоры с Индией и решения по ним.

"Это одно из решений насущных, но это не значит, что мы оставим вопросы наших пациентов в других странах, все вопросы на сегодня по устройству получения медицинской помощи за рубежом - взяты на контроль, и, постепенно, по каждому будут решаться", - отметила министр.

Скалецкая также добавила, что на сегодня лечение за рубежом - это исключительная мера, к которой Украина должна обращаться. Ведь на своей территории украинцев поддерживают родственники, а также они быстрее восстанавливаются, чем во время пребывания за границей в постоянном ожидании медпомощи.

Отмечается, что заболевания, из-за которых чаще всего украинские граждане едут получать лечение за рубежом - это онкогематологические, онкологические, нейрохирургические, кардиохирургические заболевания и врожденные аномалии развития.

"Это те вещи, с которыми мы имеем дело, чтобы мы могли из этих заболеваний оказать помощь в Украине", - отметила министр.

Напомним, что на программу "Лечение граждан Украины за рубежом" в госбюджете-2019 заложено 689,9 млн грн.