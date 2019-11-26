Данилов обсудил с послом Израиля сотрудничество в области медицины и кибербезопасности

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль в Украине Джоэлем Лионом во время которой обсудили сотрудничество в сфере медицины и кибербезопасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на аппарат СНБО Украины.

"Среди ключевых сфер сотрудничества Секретарь СНБО Украины назвал кибербезопасность, средства связи и современную медицину. В свою очередь, Дж. Лион заверил, что Израиль будет продолжать поддерживать Украину, и выразил уверенность в успешности практического сотрудничества между нашими государствами", - говорится в сообщении.

Данилов отметил, что Украина и Израиль объединяет большая совместная история и интересы, поэтому "мы обречены на тесное сотрудничество".

Также во время встречи стороны обменялись мнениями относительно ситуации безопасности на Ближнем Востоке и в мире, а также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы его углубления.

Напомним, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина и НАТО должны активизировать сотрудничество в сфере кибербезопасности.