В Тернопольской области расследуют факт препятствования работы журналистов

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Борщевском районе Тернопольской расследуют уголовное производство за препятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Так, 25 ноября в 13:21 в полицию поступило сообщение от оператора одного из центральных телеканалов о том, что между съемочной группой и работниками Борщевского райгосадминистрации возник конфликт. В частности, по словам заявителя, два человека вырывали микрофон из рук журналиста, вероятно повредили камеру и лишили свободы журналиста, закрыв в служебном кабинете.

"На место происшествия через минут шесть прибыл ближайший наряд группы реагирования патрульной полиции, - рассказывает начальник Борщевского отделения полиции Андрей Свинарчук, - На тот момент конфликт был исчерпан. В ходе проверки стало известно, что спор возник между журналистами телекомпании и работницей РГА и ее сыном. Съемочная группа выполняла редакционное задание и готовила материал в эфир".

По словам журналистов, они зашли в кабинет начальника одного из отделов райгосадминистрации. После вопроса о неоплате услуг, сын госслужащего вытолкал за пределы кабинета оператора, а журналиста закрыл внутри и не выпускал.

В ходе проверки выяснилось, что телесные повреждения ни журналист, ни оператор не получили, имущество также было целое. По словам представителей телеканала, единственное, что повредили участники спора - видеофайл записи самого конфликта.

Зато госслужащий говорит, что съемочная группа, которая ворвалась в кабинет, не представилась, а сразу начала задавать вопросы о неоплате услуг оператору. Чиновница запретила себя снимать и показала журналисту квитанцию на сумму 2800 гривен, перечисленных за проделанную работу.

Причины и последствия конфликта будут выяснять правоохранители. Данный факт внесен в ЕРДР в соответствии со статьей 171 часть 3 (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) УК. Продолжается следствие.

Напомним, МВД ежеквартально будет отчитываться о расследовании преступлений против журналистов.