Зеленский провел переговоры с премьером Эстонии

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Во время официального визита в Эстонию Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром страны Юри Ратас, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава Украинского государства выразил правительству Эстонии благодарность за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства и позицию относительно санкций против России.

Владимир Зеленский отметил актуальность изучения ведущего опыта Эстонии в сферах диджитализации, э-управления и кибербезопасности.

"У вас есть замечательные специалисты в цифровой сфере. Мы хотим использовать ваш опыт в трансформации нашей страны. Потому что у нас есть большой проект "Государство в смартфоне", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Также были обсуждены модернизация образовательной программы в Украине и увеличение студенческого обмена.

"Мы поддерживаем все образовательные инициативы. У нас новая команда, новый министр образования, хотим повысить уровень образования в Украине", - сообщил Владимир Зеленский.

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Во время переговоров также говорилось о важности сохранения позитивной динамики роста объемов двусторонней торговли и необходимости возобновления работы Совместной межправительственной украинско-эстонской комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

Президент Украины проинформировал эстонскую сторону о шагах украинской власти, направленных на улучшение условий ведения бизнеса и возможностей для привлечения инвестиций.

"Мы очень хотели бы, чтобы вы рассматривали Украину и как геополитического партнера, и как страну, куда можно вкладывать деньги. Мы очень заинтересованы в развитии совместных предприятий в Украине", - отметил Глава государства.

Стороны согласились, что преодоление коррупции будет большим толчком к дальнейшему сотрудничеству и процветанию Украины. Премьер-министр Эстонии подчеркнул, что Украина делает заметные шаги в этом направлении.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Эстонии Керсти Кальюлайд по результатам встречи подписали совместное заявление о дальнейшем сотрудничестве.