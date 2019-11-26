Допинг в РФ: МОК выступил за участие российских спортсменов на соревнованиях

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Международный олимпийский комитет (МОК) выступил за предоставление чистым российским спортсменам возможности участвовать в соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба организации, передает УНН.

“Российские власти несут ответственность за нарушение целостности данных московской лаборатории, — говорится в заявлении МОК. — В то же время в отчете WADA указывается, что спортивное движение, в частности Олимпийский комитет России (ОКР), не участвовал в манипуляциях. В этом контексте МОК приветствует возможность участия в соревнованиях для российских спортсменов, предоставляемую Всемирным антидопинговым агентством (WADA)”.

Как писал УНН, российские спортсмены оказались под угрозой отстранения от летней Олимпиады и Евро-2020 — и снова из-за допинга проблемы. Глава РУСАДА Юрий Ганусов рассказал российской редакции BBC о том, почему за прошедшие четыре года допинговая кризис только усилилась.