Политзаключенные Дудка и Бессарабов будут отбывать наказание в России - адвокат

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Осуждены на 14 лет колонии по "делу украинских диверсантов" крымчане Владимир Дудка и Алексей Бессарабов, вероятно, будут отбывать наказание в России. Такое мнение высказала адвокат Оксана Железняк, передает УНН со ссылкой на Крим.Реалии.

"Я так думаю, что они будут отбывать наказание в России. У них колония строгого режима и в этой категории преступлений является перечень колоний, куда отправляются люди для отбывания наказаний. Маловероятно, что они останутся в Крыму для отбывания наказания. Все возможно, но это маловероятно", - сказала Оксана Железняк.

Напомним, 9 ноября 2016 года в Севастополе задержали сотрудников крымского аналитического центра "Номос" Дмитрия Штыбликова и Алексея Бессарабова, а также их близкого друга Владимира Дудку. Всех трех обвинили в якобы подготовке диверсий в оккупированном Крыму по заказу украинской разведки.

Севастопольский городской суд 4 апреля приговорил Дудку и Бессарабова к 14 годам тюрьмы. Суд также назначил каждому штраф: Дудке - в размере 350 необлагаемых минимумов доходов граждан, а Бессарабову - в размере 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Верховный суд России 15 октября отклонил жалобу защиты и утвердил приговор Дудке и Бессарабову.

Также напомним, сейчас украинские политзаключенные находятся в Симферопольском СИЗО, после того, как их этапировали из России. Их транспортировка продолжалось почти месяц, а состояние здоровья Владимира Дудки ухудшилось.