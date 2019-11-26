Путин обсудил с главами Минэнерго РФ и "Газпрома" взаимодействие с Украиной в сфере энергетики

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Президент России Владимир Путин обсудил с министром энергетики РФ Александром Новаком и главой “Газпрома” Алексеем Миллером российско-украинское взаимодействие в сфере энергетики. Об этом сообщает официальный сайт Кремля, передает УНН.

“Рассматривались вопросы российско-украинского взаимодействия в сфере энергетики”, — говорится в сообщении по итогам встречи.

“Вчера у меня состоялся телефонный разговор с президентом Украины (Владимиром Зеленским), и в основном он был посвящен нашим взаимоотношениям в сфере энергетики, — сказал Путин, открывая встречу. — Хотел бы вместе с вами поговорить на эту тему”.

Также на встрече президента с главами Минэнерго и “Газпрома” обсуждалась готовность энергетического комплекса России к работе в зимний период.

Вопросы взаимодействия России и Украины в газовой сфере российский лидер обсуждал в понедельник в телефонном разговоре с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщили в пресс-службе Кремля, президенты детально обсудили газовую проблематику, включая вопросы продолжения транзита и восстановления прямых поставок российского газа в Украину.