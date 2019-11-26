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Зеленский встретился со спикером парламента Эстонии

Зеленский встретился со спикером парламента Эстонии

Владимир Зеленский и Хенн Пылуаас

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Таллинне Президент Украины Владимир Зеленский встретился с cпикером Рийгикогу (парламента) Эстонской Республики Хенни Пыллуаасом, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Президент Украины выразил благодарность за активную позицию парламента Эстонии по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Владимир Зеленский отметил солидарность Эстонии с позицией Украины относительно осуждения решения о возвращении в Парламентскую ассамблею Совета Европы российской делегации. Он также отметил важность инициативы "Балтик плюс" в ПАСЕ.

Были обсуждены перспективы развития межпарламентского сотрудничества Украины и Эстонии и налаживание эффективных рабочих контактов между парламентами двух стран.

Напомним, во время официального визита в Эстонию Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром страны Юри Ратасом.

Источник: УНН
Теги: Эстония, парламент, спикер, Владимир Зеленский
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