Зеленский встретился со спикером парламента Эстонии

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Таллинне Президент Украины Владимир Зеленский встретился с cпикером Рийгикогу (парламента) Эстонской Республики Хенни Пыллуаасом, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Президент Украины выразил благодарность за активную позицию парламента Эстонии по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Владимир Зеленский отметил солидарность Эстонии с позицией Украины относительно осуждения решения о возвращении в Парламентскую ассамблею Совета Европы российской делегации. Он также отметил важность инициативы "Балтик плюс" в ПАСЕ.

Были обсуждены перспективы развития межпарламентского сотрудничества Украины и Эстонии и налаживание эффективных рабочих контактов между парламентами двух стран.

Напомним, во время официального визита в Эстонию Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром страны Юри Ратасом.