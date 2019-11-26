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Более 230 домов остались без тепла в Кропивницком

Более 230 домов остались без тепла в Кропивницком

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 26 ноября. УНН. На теплосетях в Кропивницком произошло несколько порывов - более 230 домов осталось без тепла. Об этом УНН сообщили в пресс-службе городского совета.

"Без тепла остались 235 домов, школы, детские сады и больницы. Обучение в школах оптимизировали, а в садах включили электрообогреватели", - сообщили в городском совете.

На улице Пацаева порвало трубопровод диаметром 300 мм. Поэтому временно приостановили теплоснабжение 19 жилых домов и детсада.

А на улице Чигаринской вышла из строя труба диаметром 800 мм. Ею тепло идет в центральную часть города. Из-за аварии без отопления - 216 домов, пять садов, шесть школ и семь медицинских учреждений.

На участках работают аварийные бригады.

Напомним, в Кировоградской области из-за порывов трубопровода без отопления остались жилые дома и детсады.

Источник: УНН
Теги: Украина, Кропивницкий и Кировоградщина
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