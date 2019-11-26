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КСУ передал в Венецианскую комиссию дело о досрочном прекращении полномочий нардепов

КСУ передал в Венецианскую комиссию дело о досрочном прекращении полномочий нардепов

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Большая палата Конституционного Суда Украины направила на рассмотрение в Венецианской комиссии дело о досрочном прекращении полномочий нардепов и будут ожидать ее выводы. Об этом сообщили судьи КСУ сегодня на рассмотрения дела, передает корреспондент УНН.

Так, дело по конституционному обращению Верховной Рады Украины о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о внесении изменений в статью 81 Конституции Украины (относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины в форме устного производства (открытая часть пленарного заседания) передано на рассмотрение в Венецианской комиссии и судьи ожидать ее решения.

По информации судей КСУ, следующее заседание Венецианской комиссии состоится 6-7 декабря, на котором они предоставят выводы к делу.

Добавим, около 16:00 завершились слушания всех сторон и суд продолжил рассмотрение дела в закрытом заседании.

Напомним, Конституционный суд Украины в 10:00 начал рассмотрение дела о дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, КСУ
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