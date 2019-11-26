В ВАКС направлено дело экс-главы НАПК Корчак

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Высший антикоррупционный суд направлено обвинительное заключение по делу бывшего должностного лица Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак, которую подозревают в недекларирование состояния на более 544 тыс. грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

"На сегодня, обвинительный акт по ст. 366-1 УК Украины направлен в Высший антикоррупционній суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Напомним, бывшему должностному лицу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак сообщили о завершении досудебного расследования по факту недекларирование состояния на более чем 544 тыс. грн.

Напомним, бывшему должностному лицу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак сообщено о подозрении в недекларировании состояния на более 544 тыс. Ггрн.

Как сообщалось, бывший председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак прокомментировала вручение ей подозрения от Национального антикоррупционного бюро.