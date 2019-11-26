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Отравление 11 человек на свадьбе во Львове: открытое уголовное производство

Отравление 11 человек на свадьбе во Львове: открытое уголовное производство

КИЕВ. 26 ноября. УНН. По факту отравления 11 человек в заведении общественного питания на свадьбе во Львове открыто уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП во Львовской области.

"По факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.325 УК (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Санкция статьи предусматривает наказание - штраф до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет", - говорится в сообщении.

Напомним, во Львове во время празднования свадьбы в заведении общественного питания отравились 11 человек.

Источник: УНН
Теги: отравление, Львов и Львовская область, свадьба
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