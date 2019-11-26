В Харькове горела новостройка: что известно

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Харькове во время строительных работ загорелся утеплитель на новостройке, где пока никто не живет. Об этом корреспонденту УНН сообщил руководитель пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин.

"Это был пожар на Белгородском шоссе, 34, горела новостройка - жилой дом, где никто не проживает, а именно утеплитель на площади около 250 кв. метров. В 13:37 пожар был ликвидирован. Пострадавших и погибших нет. Строители закрепляли утеплитель снаружи. Сейчас там работают наши специалисты проводят проверку. Также работают работники Национальной полиции, устанавливают причину пожара", - рассказали в пресс-службе.

Напомним, во Львове на улице Творческой горел жилой дом, в результате происшествия никто не пострадал.