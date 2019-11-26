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Сенцов в Европарламенте: Россия не хочет мира на Донбассе

Сенцов в Европарламенте: Россия не хочет мира на Донбассе

Олег Сенцов

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Украинский режиссер Олег Сенцов призвал Европейский Союз не доверять Путину и заверил, что главная цель Путина - поставить Украину на колени. Об этом он заявил во время выступления в помещении Европарламента во французском городе Страсбург, передает корреспондент УНН.

"Я не верю Путину и призываю вас не верить ему. Россия и Путин обязательно обманут, они не хотят мира на Донбассе и мира в Украине, они хотят видеть Украину на коленях", - сказал Сенцов.

С его слов, Украина сейчас является наиболее еврооптимистичной страной в мире.

"Для нас нет другого пути развития и другого выхода. Это для нас это вопрос выживания, как страны. Поэтому, каждый раз как кто-то из вас подумает протянуть руку дружбы Путину через наши головы, помните о 13 тысячах погибших в Украине", - сказал Сенцов.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов сегодня, 26 ноября, получил премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова во французском городе Страсбург в помещении Европарламента.

Источник: УНН
Теги: Европарламент, Россия, Владимир Путин, Олег Сенцов, Евросоюз
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