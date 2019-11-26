В Запорожье без отопления остались два детских сада

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Запорожской области без отопления остались дошкольное учреждение "Метелик" и "Вербиченька" из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Запорожской областной государственной администрации.

"На сегодняшний день отапливается 100% жилых домов (5213) и 100% больниц (67), 99,5% детских садов (405 из 407), 99,8% учебных заведений (513 из 514.) Не отапливается в г. Томак дошкольное заведение "Метелик" и в Веселовском районе дошкольное учреждение "Вербиченька" из-за проведения ремонтных работ в помещениях", - говорится в сообщении.

Указано, что воспитанники детсадов были переведены в другие учреждения дошкольного образования. Также сообщается, что из-за порыва трубопровода не отапливается Юльевский учебно-воспитательный комплекс. Учебный процесс продолжается, сегодня заведение отапливается обогревателями.

"Меня особенно беспокоит тот факт, что среди проблемных объектов находятся учебные заведения. Дети не должны ждать завершения ремонта и ездить на учебу в другие учреждения или учиться под обогревателями. По каждому учебному заведению, которые сегодня не отапливаются, должны отслеживать ситуацию отдельно. Буду держать это на личном контроле", - сказал глава облгосадминистрации Виталий Туринок.

Напомним, в Кировоградской области из-за порывов трубопровода без отопления остались жилые дома и детсады.