В Донецкой области нашли потерявшуюся в лесу бабушку с ее малолетними внуками

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Донецкой области полицейские нашли бабушку с внуками, с которыми она потерялись в лесу без средст связи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП Донецкой области.

"Около 17.00 по спецлинии "102" обратилась 36-летняя жительница Лимана. Женщина рассказала, что она с семьей приехали на отдых в село Щурово. Ее дочери - 7 и 12 лет, вместе с 51-летней бабушкой пошли в лес и долгое время не возвращаются. Мобильного телефона они при себе не имели", - говорится в сообщении.

Сообщается, что у детей и женщины не было осветительных приборов в вечернее время.

"Уже через два часа дети с бабушкой были найдены. Как рассказала женщина, после долгой прогулки, поняла, что они заблудились и начала искать выход из леса, но безрезультатно", - добавили в отделе коммуникации.

Напомним, в Сумской области полиция разыскивала подростка, который пропал в лесу во время соревнований по спортивному ориентированию.