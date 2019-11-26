Из-за угрозы взрыва эвакуировали Центральный вокзал в Киеве

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Киеве из-за угрозы взрыва ограничили работу Центрального железнодорожного вокзала, сотрудников и пассажиров эвакуировали. Об этом на свой странице в Facebook сообщила АО "Укрзализныця", передает УНН.

"Временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала в Киеве. Сегодня около 16 часов поступило анонимное сообщение о якобы заминировании вокзала", - говорится в сообщении.

В Укрзализныце сообщили, что всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали, однако на график поездов это не повлияло.

"Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители. Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы", - добавляется в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе также поступало сообщение о "минировании" столичного вокзала.