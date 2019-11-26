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Во Львовской области разоблачили синдикат наркоторговцев

Во Львовской области разоблачили синдикат наркоторговцев

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. Во Львовской области разоблачена преступная организация в составе более 20 человек, которые распространяли наркотические средства и психотропные вещества в ряде областей Украины и за рубежом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"По версии следствия, депутат одной из территориальных общин Львовской области вместе с жителем области создали преступное объединение с четким распределением ролей для изготовления, фасовки и сбыта наркотических средств и психотропных веществ через Интернет на территории Украины. По предварительным данным следствия, через Интернет-магазин было сбыто запрещенных веществ на почти 21 млн гривен", - говорится в сообщении.

В ГПУ отмечается, что синдикат распространял такие наркотические вещества, как PVP, UR-144, метадон, амфетамин, МДМА, кокаин. Также сообщается, что сегодня правоохранители провели более 90 обысков.

"Сегодня, 26 ноября 2019 года правоохранители провели более 90 обысков на территории Киевской, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской, Львовской, Черниговской областей по месту жительства фигурантов производства и лабораторий, изъято более 46 кг наркотических средств и психотропных веществ, а также 170 литров прекурсоров стоимостью почти 25 млн гривен", - отмечается в сообщении.

Кроме того, по результатам проведения следственных действий 19 человек были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, им вручено извещение о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, банду наркоторговцев будут судить в Кировоградской области.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, Львов и Львовская область, наркотики, наркоторговля
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