Шевченко попал в десятку лучших тренеров сборных года в мире

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала десятку лучших наставников мира по работе на тренерских постах в 2019 году, сообщает УНН со ссылкой на сайт IFFHS.

Восьмую строчку занял наставник Украинской взрослой сборной Андрей Шевченко в активе которого 41 балл. Специалист разместился между Роберто Манчини из Италии - 7-й (42 балла) и Рикардо Гарекой из Перу - 9-й (22).

Самую высокую строчку занял Фернанду Сантуш (112) из Португалии, который привел национальную команду к победе в Лиге наций УЕФА в июне 2019 года. За ним следует Тите из Бразилии (102) и Роберто Мартинес из Бельгии (97).

Примечательно, что 41 балл Шевченко стал новым рекордом для Украины. Ранее максимальное количество баллов получил в 2005 году Олег Блохин (28).

Также добавим, данный рейтинг был оформлен по результатам голосования членов IFFHS (90 стран мира).

Напомним, тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко вошел в ТОП-20 ста величайших футболистов ХХ века.