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В Киеве разоблачили лиц, обещавших за 1,5 млн евро содействие в назначении на политическую должность

В Киеве разоблачили лиц, обещавших за 1,5 млн евро содействие в назначении на политическую должность

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В столице разоблачили группу лиц, которые пытались завладеть 1,5 млн евро за содействие в назначении на политическую должность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

“26 ноября 2019 года Департамент процессуального руководства по особо важным уголовным производствах Генеральной прокуратуры Украины совместно с СУ ГУНП в г. Киеве при оперативном сопровождения Департамента защиты национальной государственности СБУ разоблачили лиц, которые обманом пытались завладеть 1,5 млн евро за содействие в назначении на политическую должность”, — сказано в сообщении.

По данным ГПУ, эти лица были задержаны при получении части денежных средств в размере 750 тыс. евро. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество) и избрании меры пресечения.

Напомним, в Киеве задержали инспектора по охране окружающей среды на взятке 6 тыс. Долларов.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, Украина
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