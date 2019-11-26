Зеленский похвастался турборежимом: за почти три месяца приняли 82 закона

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Украине за два с половиной месяца было принято 82 закона. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Цифровом форуме Digital society sandbox в Эстонии, передает УНН.

"Наша глобальная цель - построить страну с хорошо развитой цифровой экономикой. Сейчас законодательный процесс в Украине некоторые называют "безумным принтером", "турборежимом" из-за невероятного количества законов, которые мы принимаем. Это правда, мы за два с половиной месяца приняли 82 закона , это улучшает бизнес-климат в Украине и по-немногу боремся с коррупционерами", - сказал Президент Украины.

Как сообщалось ранее в УНН, Зеленский сегодня заявил, что вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров и министр внешней торговли и информационных технологий Эстонской Республики Каймар Кару сегодня подпишут меморандум, который "открывает новую эру" в украинском-эстонских цифровых отношениях.