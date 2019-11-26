Регистрация | Вход |
USD: 24,16 -0,0294  EUR: 26,72 -0,1124 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 26 ноября 2019 19:02
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
"Дело Иловайска" передали в СБУ
"Дело Иловайска" передали в СБУ
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4140
Версия для печати

Зеленский похвастался турборежимом: за почти три месяца приняли 82 закона

Зеленский похвастался турборежимом: за почти три месяца приняли 82 закона

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Украине за два с половиной месяца было принято 82 закона. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Цифровом форуме Digital society sandbox в Эстонии, передает УНН.

"Наша глобальная цель - построить страну с хорошо развитой цифровой экономикой. Сейчас законодательный процесс в Украине некоторые называют "безумным принтером", "турборежимом" из-за невероятного количества законов, которые мы принимаем. Это правда, мы за два с половиной месяца приняли 82 закона , это улучшает бизнес-климат в Украине и по-немногу боремся с коррупционерами", - сказал Президент Украины.

Как сообщалось ранее в УНН, Зеленский сегодня заявил, что вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров и министр внешней торговли и информационных технологий Эстонской Республики Каймар Кару сегодня подпишут меморандум, который "открывает новую эру" в украинском-эстонских цифровых отношениях.

Источник: УНН
Теги: законы, Эстония, результаты, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.