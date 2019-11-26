В Полтавской области в собственном доме погибли три человека

КИЕВ. 26 ноября. УНН. На Полтавщине семья из трех человек погибли в собственном доме, проводится досудебное расследование. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Полтавской области.

О несчастном случае, который произошел в одном из домов Демидовки, в полицию сообщили местные жители.

“По предварительной информации, погибли 46-летний мужчина, 58-летняя женщина и ее 31-летний сын. Тела людей направили на судебно-медицинскую экспертизу. Во время осмотра помещения обнаружили поврежденную огнем кровать и резкий запах дыма”, — говорится в сообщении.

По данному факту решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины. Полиция начала досудебное расследование.

Напомним, во Львове в квартире жилого дома угарным газом отравились четыре человека, в том числе ребенок.