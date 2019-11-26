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Комитет рекомендовал ВРУ принять за основу законопроект об объединении новой таможни

Комитет рекомендовал ВРУ принять за основу законопроект об объединении новой таможни

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде Украины принять в первом чтении законопроект № 2318 об объединении новой таможни в единую юридическую структуру. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.

Так, комитет рекомендовал Раде принять за основу проект закона № 2318 о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно усовершенствования структуры управления в сфере государственной таможенной и налоговой политики, предусматривающий введение нового формата деятельности Гостаможслужбы как единого юридического лица, в связи с чем ее территориальные органы будут осуществлять деятельность не как юридические лица публичного права, а как обособленные подразделения.

Добавим, что председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов на своей странице в Facebook поблагодарил комитета в поддержку законопроекта.

Ранее сообщал УНН, что Кабинет министров внес в Верховную Раду изменения в законодательство относительно лучшего управления в сфере государственной таможенной и налоговой политики.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
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