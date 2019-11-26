Комитет рекомендовал ВРУ принять за основу законопроект об объединении новой таможни

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде Украины принять в первом чтении законопроект № 2318 об объединении новой таможни в единую юридическую структуру. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.

Так, комитет рекомендовал Раде принять за основу проект закона № 2318 о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно усовершенствования структуры управления в сфере государственной таможенной и налоговой политики, предусматривающий введение нового формата деятельности Гостаможслужбы как единого юридического лица, в связи с чем ее территориальные органы будут осуществлять деятельность не как юридические лица публичного права, а как обособленные подразделения.

Добавим, что председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов на своей странице в Facebook поблагодарил комитета в поддержку законопроекта.

Ранее сообщал УНН, что Кабинет министров внес в Верховную Раду изменения в законодательство относительно лучшего управления в сфере государственной таможенной и налоговой политики.